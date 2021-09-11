Больше всего пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининградской области за сутки

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 186 случаев коронавирусной инфекции. Как пояснили в региональном оперативном штабе, в структуре 137 ОРВИ, 30 пневмония и 19 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 61 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 6 работников образования;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 работника транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 45 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 школьника;

- 10 студентов (БФУ; БГА; КМРК; МФЮА; Колледж сервиса и туризма; Колледж им Рахманинова);

- 24 неработающих.

Сообщается также, что количество летальных случаев с момента начала пандемии - 732.