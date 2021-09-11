В Янтарном начнут изымать земельные участки для строительства Приморского кольца

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Для строительства очередной очереди Приморского кольца в Янтарном изымут 15 земельнх участков, по которым пройдет автобан. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин.

- Новая трасса будет проходить в границах муниципалитета. Для ее строительства, согласно распоряжению Федерального дорожного агентства, для нужд Российской Федерации под изъятие попадают 15 земельных участков в СНТ «Садовник» в Янтарном. Важно донести до владельцев данных земельных участков механизм компенсации, а также сроки и условия, - отметил Крупин.

Он добавил, что подготовительные работы, включающие в себя археологические изыскания, переустройство сетей электроснабжения, планируется завершить в ноябре 2023 года. По итогам работ будет осуществлена компенсационная высадка деревьев.

Напомним, ранее строительство автобана до Янтарного планировали начать в 2020 году, затем срок сдвинули на год. Стоимость работ оценивается в 35 млрд рублей.