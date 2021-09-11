Жители СНТ в Калининграде выступают против "Тропы здоровья", проходящей возле их участков

. Фото: мэрия Калининграда

Жители СНТ в поселке Чкаловск (входит в Калининград) выступили против реализации второго этапа проекта "Тропа здоровья" по программе "Инициативного бюджетирования".

Как сообщили в администрации Калининграда, местные жители считают, что проект себя не оправдывает. По их словам, если днем на ней практикуются в скандинавской ходьбе пенсионеры, то ночью по "Тропе здоровья" ходит-бродит совсем иная публика.

"Когда наступает ночь, просыпается мафия (зачеркнуто) асоциальные элементы, которые, по словам дачников, громко шумят и мешают им спокойно жить. Именно поэтому идею закольцовки "Тропы здоровья" вокруг ручья Голубого они яростно отметают, так как тогда пешеходная дорожка с фонарями, лавочками и урнами пройдет аккурат вдоль заборов их СНТ", - отметили в горадминистрации.

В качестве альтернативы противники предлагают не закольцевать маршрут, а продолжить его дальше в лес, но с ними не согласна инициативная группа.

В мэрии отметили, что проект требует более глубокой проработки.