В Калининграде задержали «серийного» угонщика велосипедов

В полицию с заявлением о пропаже велосипеда марки «Stels» обратился пенсионер. Он сообщил сотрудникам полиции, что оставил свое имущество в подъезде многоквартирного дома по улице Баженова. Что интересно, чуть позже с похожей ситуацией обратился и 18-летний местный житель. Он тоже оставил двухколесный транспорт в подъезде жилого дома по улице Минская, а наутро его похитили.

- Сотрудникам полиции удалось установить, что кражу велосипедов совершил ранее судимый за кражу 23-летний местный житель. В отделении мужчина рассказал, что проникал в подъезды ночью, перерезал противоугонный трос и угонял двухколесный транспорт, - сказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В полиции добавили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что ранее судимый за побои и угрозы убийством 36-летний местный житель причастен к краже велосипеда марки «Тринск», оставленного владельцем в подъезде многоквартирного дома на улице Балтийское шоссе.

В отношении задержанных возбуждено уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».