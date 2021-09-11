«Перепачкали все скамейки и фасады»: власти Гвардейска призвали не кормить голубей на городской площади

. Фото: СОЦСЕТИ

Администрация Гвардейского городского округа вступила с призывом к местным жителям и туристам не кормить голубей на городской площади.

"Просим вас воздержаться от кормления голубей в местах отдыха, большого скопления людей – на городской площади, а также в скверах, около детских площадок, подъездов жилых домов, - говорится в официальном сообщении. - Пожалуйста, не рассыпайте еду для птиц на городской площади, на газонах, детских площадках, на подоконниках. Рекомендуем кормить голубей за пределами мест массового отдыха и жилых зон".

По словам чиновников, особенно высокая концентрация голубей наблюдается на городской площади, в связи с чем в администрацию округа поступают жалобы от жителей и туристов.

- Продуктами жизнедеятельности птиц пачкается городское имущество, скамейки, тротуары, фасады и крыши зданий, засоряется городской фонтан, водосточные трубы, - говорят чиновники.

Но это не все. Собираясь в большие стаи при кормежке, птицы могут представлять опасность для людей. Как утверждают специалисты, в средней стае можно обнаружить около 90 возбудителей разных заболеваний, в том числе 10 зоонозов — заболеваний, передающихся человеку (сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз и другие).

- Практически все зафиксированные случаи заражения людей от голубей связаны именно с кормлением, - отмечают в администрации Гвардейского городского округа.