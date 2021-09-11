На улице Невского в Калининграде погиб мотоциклист

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Трагедия случилась на улице Александра Невского в Калининграде в субботу днем.

Как сообщили очевидцы, в районе улицы Краснокаменной 31-летняя женщина на черном БМВ решила свернуть из медленно ползущего потока на второстепенную улицу. Однако не заметила, что по встречной полосе на приличной скорости едет мотоцикл (в этом месте ограничение скоростного режима - 40 км/ч).

- Водитель мотоцикла среагировать не успел и врезался в автомобиль, - сообщили в ГИБДД.

От сильного удара человека подбросило на несколько метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Мужчине было 37 лет.

Ранее похожие аварии происходили в Калининграде на улице Черняховского и Советском проспекте. Столкновения также заканчивались гибелью мотоциклистов.

- Уважаемые участники дорожного движения строго соблюдайте ПДД. Не превышайте установленный скоростной режим, при совершении маневров будьте предельно внимательны. Берегите себя и своих близких, - обратились к калининградцам сотрудники ГИБДД.