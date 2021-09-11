Политолог: Сенсации на выборах в Госдуму не произойдет

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Кампания по выборам в Госдуму вышла на финишную прямую. Доцент БФУ имени Канта, кандидат социологических наук Михаил Берендеев считает, что нынешняя избирательная гонка не была особенно яркой, но при этом показала Россию в ее ведущих трендах.

- А это: поддержка социальной политики, семья, образование и наука, культура, городское развитие, медицина и новые технологии. И партии, которые идут в российский парламент в 2021 году, озвучивают эти повестки, - сказал Берендеев.

По мнению политолога, безусловным лидером будет являться «Единая Россия», и эта партия возьмет конституционное большинство. Другие парламентские партии также имеют все шансы пройти в новую Думу.

- Тем более что в России есть запрос и на патриотические, левые настроения, - пояснил эксперт.

Новые партии, считает Михаил Берендеев, ждет более сложная судьба.

- Увы, я не увидел ни ярких лидеров, ни идей, даже в телевизионных дебатах. Многие смотрелись как школьники, не выучившие урок по шпаргалке. Мой прогноз, таким образом, сводится к большинству «Единой России», в 35-40%, к второму месту стабильно подойдет КПРФ 14-18%, ЛДПР и «Справедливой России» грозит в ясную погоду 7-10%. Другие партии будут варьироваться в районе 1-3%. Эти данные констатируют и все крупные федеральные исследовательские центры*. Возможно, есть шанс, что те не определившиеся 14-16% приведут в парламент еще одну партию. Пока этот шанс сохраняется, но тренд скорее нисходящий.

Но при этом, считает Берендеев, если на политическом ландшафте была бы какая-то новая партия в Думе, российский парламентаризм только бы выиграл.

* - 9 сентября 2021 года ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного электоральным предпочтениям. В опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Кроме того, 8 сентября сотрудниками компании «ИНСОМАР» был проведен репрезентативный телефонный опрос, позволяющий спрогнозировать уровень явки и результаты голосования на предстоящих выборах. Выборка составила 1200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%.