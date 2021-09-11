МЧС: К Калининграду приближается грозовой фронт

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупредило, что в ближайшие три часа в регионе ожидается гроза.

- Смещение грозового фронта происходит с юго-запада на северо-восток, - пояснили в МЧС.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности во время грозы:

- если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

- во время грозы категорически запрещается купаться в водоемах и выходить в море и внутренние водоемы на маломерных судах.