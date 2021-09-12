В Калининграде загоревшийся внедорожник потушили до приезда пожарных

В Центральном районе Калининграда вечером в субботу 11 сентября произошел пожар на улице Бородинской. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:57.

- В автомобиле «Мицубиси XL» сгорели правое колесо и бампер на общей площади 0,5 квадратного метра. Ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 4 человек и 1 единицы техники, - уточняет пресс-служба.