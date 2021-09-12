Очевидцы ДТП на улице Невского: «Погибший мотоциклист пролежал на дороге до самого вечера»

Последствия ДТП на улице Невского Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В калининградских соцсетях продолжают обсуждать смертельное ДТП, произошедшее днем 11 сентября на улице Невского. В частности, комментаторов возмущает, что труп мотоциклиста пролежал на дороге до самого вечера.

- Почему тело погибшего пролежало на проезжей части с 14 до 18:30 (и его еще не убрали)? – пишет один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Такой же вопрос. Причем, я видела на видео машину реанимации, его не забрали. Проезжали мимо около 17, лежал... – добавляет другая свидетельница.

- Потому что бизнес разделили: трупы забирает спецбюро, а реанимация - еще живых, вставляет реплику третий.

- Жутко на самом деле... И печально... Такое зрелище не для слабонервных... А видело это все чуть ли не полгорода лично... – ужасается еще один комментатор.

Напомним, в субботу 11 сентября в регионе произошло еще два ДТП с мотоциклистами. Также, судя по фото очевидцев, чудом удалось избежать третьего.