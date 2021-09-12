В Калининградской области за сутки 190 человек заразились коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек. Такие данные предоставил региональный оперштаб по контролю за распространением COVID-19.Согласно сводке, у 163 пациентов симптомы ОРВИ, у 8 пневмония, и 19 переносят заболевание бессимптомно. Летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, не зафиксировано.

Среди заболевших:

- 14 пенсионеров;

- 4 работника образования;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 15 работников промышленных предприятиях;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 работника с/х предприятий;

- 1 сотрудник банка;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника санатория;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 12 школьников;

- 7 студентов (БФУ; Колледж мехатроники и пищевой индустрии; колледж предпринимательства; КТИП Озерск; Педагогический колледж Черняховска; Калининградский бизнес колледж);

- 36 неработающих.