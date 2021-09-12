В Калининградской области за сутки 190 человек заразились коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек. Такие данные предоставил региональный оперштаб по контролю за распространением COVID-19.Согласно сводке, у 163 пациентов симптомы ОРВИ, у 8 пневмония, и 19 переносят заболевание бессимптомно. Летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, не зафиксировано.
Среди заболевших:
- 14 пенсионеров;
- 4 работника образования;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 15 работников промышленных предприятиях;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 работника с/х предприятий;
- 1 сотрудник банка;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника санатория;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 12 школьников;
- 7 студентов (БФУ; Колледж мехатроники и пищевой индустрии; колледж предпринимательства; КТИП Озерск; Педагогический колледж Черняховска; Калининградский бизнес колледж);
- 36 неработающих.