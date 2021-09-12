На окраине Калининграда произошло массовое ДТП

Три столкнувшихся авто, четвертое отбросило в противоположную сторону Фото: скриншот

В Калининграде в воскресенье 12 сентября произошло массовое ДТП на Окружной трассе. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария с участием как минимум четырех автомобилей, случилась в районе полудня недалеко от перекрестка с Советским проспектом, у магазина «Деловая Русь».

На данный момент информации о пострадавших не поступало, однако, если судить по фото и видео, к месту аварии прибыли автомобили «скорой», МЧС и ДПС. Движение в течение нескольких часов было затруднено.