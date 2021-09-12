В Калининграде в аварии на Большой окружной травмирована 9-летняя девочка

В субботу 11 сентября в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась в 11:45 на улице Большой окружной.

- Со стороны Московского проспекта в направлении улицы Дзержинского, двигался автомобиль «Шкода» под управлением 40-летнего водителя, который на регулируемом перекрестке (улицы Б. Окружная и Емельянова), выполняя поворот налево на улицу Емельянова на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу (со слов водителя ослепило солнце), - сообщает подробности пресс-служба ведомства.

В результате маневра «Школа столкнулась с автомобилем «Мерседес» под управлением 59-летнего водителя, движущимся со встречного направления прямо. От удара «Шкоду» отбросило на дорожное ограждение, и ее пассажир, 9-летняя девочка, получила травмы. По данным пресс-службы, ребенок находился на заднем сидении справа, и был пристегнут ремнем безопасности.