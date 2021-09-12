Администрация Зеленоградского района отказалась от планов строительства маяка в реликтовом лесу

Карта-схема, опубликованная администрацией. Здесь должен был появиться маяк Фото: Администрация Зеленоградска

Власти Зеленоградского района прислушались к обращениям жителей, требовавших не рубить реликтовый лес в районе поселка Заостровье ради строительства маяка. Как сообщает официальный портал администрации, «в настоявшее время ведутся переговоры с филиалом ФГУП «Росморпорт» и другими причастными федеральными структурами по вопросу переноса существующего маяка в Заостровье из зоны реликтового леса в другое место, без вырубки деревьев».

- Вопрос возможности строительства данного объекта находится на личном контроле главы администрации, - добавляет пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Заостровья разрешено построить 61-метровую вышку, и ради строительства в зону вырубки попадал участок соснового бора площадью 2,6 га. Торги на строительство вышки были объявлены 1 сентября этого года.