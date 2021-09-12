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Происшествия12 сентября 2021 20:48

По пути в аэропорт «Храброво» в аварию попал «БМВ», есть пострадавший

ДТП произошло в субботу днем
Иван МАРКОВ
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ДТП на подъезде в "Храброво"

ДТП на подъезде в "Храброво"

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу 11 сентября в Гурьевском районе произошло ДТП на подъезде к аэропорту «Храброво». Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 11:15 на втором километре трассы.

- 22-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, допустил наезд на дорожное ограждение справа по ходу движения, - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - В результате ДТП 34-летний пассажир получил телесные повреждения.