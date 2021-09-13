В Калининграде во время пожара эвакуировано 53 человека, из них 7 – дети

25 пожарных участвовали в тушении огня на улице Батальной Калининграда. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Во время пожара в многоквартирном доме на улице Батальной спасено 9 человек, 53 жителя – эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Калининградской области.

- 12 сентября 2021 года в 21.46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Батальной Калининграда, - рассказали в ведомстве. - В многоквартирном 9-ти этажном 8-ми подъездном жилом доме, на 8 этаже, выгорела 2-х комнатная квартира на площади 50 кв.м. Спасено 9 человек, эвакуировано 53 человек (из них 7 детей).

Отмечается, что реагирование сил и средств спасателей было своевременным. На пожар привлекались пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 25 человек и 4 единицы техники.

О причине пожара не сообщается.