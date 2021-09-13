Калининград вошел в топ недорогих направлений отдыха в бархатный сезон

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон.

Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва, Лахденпохья составили десятку самых бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон 2021.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

Десятка недорогих направлений отдыха в бархатный сезон:

Новый Афон - 1 379 рубль / 10 ночей

Пятигорск - 1 622 рубль / 5 ночей

Ейск - 1 692 рубль / 8,5 ночи

Калининград - 1 905 рубль / 6 ночей

Ростов-на-Дону - 2 287 рубль / 1 ночь

Казань - 2 314,5 рубль / 4 ночи

Саки - 2 332 рубль / 9 ночей

Санкт-Петербург - 2 655 рубль / 5 ночей

Москва - 3 004 рубль / 3 ночи

Лахденпохья - 6 109 рубль / 6 ночей