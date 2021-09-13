Калининград вошел в топ недорогих направлений отдыха в бархатный сезон

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать дёшево отдохнуть в бархатный сезон.
Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва, Лахденпохья составили десятку самых бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон 2021.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.
Десятка недорогих направлений отдыха в бархатный сезон:
Новый Афон - 1 379 рубль / 10 ночей
Пятигорск - 1 622 рубль / 5 ночей
Ейск - 1 692 рубль / 8,5 ночи
Калининград - 1 905 рубль / 6 ночей
Ростов-на-Дону - 2 287 рубль / 1 ночь
Казань - 2 314,5 рубль / 4 ночи
Саки - 2 332 рубль / 9 ночей
Санкт-Петербург - 2 655 рубль / 5 ночей
Москва - 3 004 рубль / 3 ночи
Лахденпохья - 6 109 рубль / 6 ночей