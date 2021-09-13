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Общество13 сентября 2021 10:35

В Советске объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Советска объявил в розыск 17-летнюю Александру Рогаченко. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в субботу, 11 сентября, она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, на руках имеются множество шрамов, имеет пирсинг в области носа.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба немедленно сообщить об этом в в полицию Советска по телефонам: 8(40161) 3-66-11, 3-66-92 Д/ч, 4-05-33, 4-05-55, 4-05-51