В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 сентября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 13 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Пролетарская, 1-5, 7-13, 15-17, 15а-17а, 19-21, 23-27,

пр-т Ленинский, 39-45, 47-61, 63-67, 75-77в, 79-79б,

пр-кт Московский, 21-27,

ул. Коперника, 8-10,

ул. Университетская, 1а, 1-11,

ул. Шевченко, 7-11,

ул. Ушакова, 2-4, 9 (гор. больница № 3),

ул. Брамса, 22 К-1,

ул. Генделя, 3а, 6 (поликлиника №3), 8-16,

ул. Калужская, 12-18,

ул. Комсомольская, 24-24а, 26, 28-30,

ул. Пацаева, 5-7а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 12.00 –

ул. Ботаническая, 2-4,

с 09.00 до 15.00 –

пр-кт Московский, 177/1, 177/2, 175а, 175/2, 175б,

ул. Дачная, 6.