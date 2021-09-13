В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 сентября нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в понедельник, 13 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Пролетарская, 1-5, 7-13, 15-17, 15а-17а, 19-21, 23-27,
пр-т Ленинский, 39-45, 47-61, 63-67, 75-77в, 79-79б,
пр-кт Московский, 21-27,
ул. Коперника, 8-10,
ул. Университетская, 1а, 1-11,
ул. Шевченко, 7-11,
ул. Ушакова, 2-4, 9 (гор. больница № 3),
ул. Брамса, 22 К-1,
ул. Генделя, 3а, 6 (поликлиника №3), 8-16,
ул. Калужская, 12-18,
ул. Комсомольская, 24-24а, 26, 28-30,
ул. Пацаева, 5-7а.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 12.00 –
ул. Ботаническая, 2-4,
с 09.00 до 15.00 –
пр-кт Московский, 177/1, 177/2, 175а, 175/2, 175б,
ул. Дачная, 6.