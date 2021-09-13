В Зеленоградском районе нашли загрязнителей реки Тростянки

О загрязнении реки Тростянки, протекающей в Зеленоградском районе, в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщили местные жители. Чиновники провели проверку, о результатах которой сообщили в соцсетях:

«Было выявлено загрязнение реки Тростянки и самовольное изменение ее береговой линии. Оперативно выехавший на место инспектор министерства совместно с полицией зафиксировал факт проведения незаконных земляных работ в водоохранной зоне реки. Данные действия привели к загрязнению водного объекта и изменению его береговой линии».

Земляные работы проводились с помощью тяжелой строительной техники. Теперь нарушитель должен будет выплатить штраф и привести берега реки в исходное состояние.

Длина Тростянки составляет 17 км. Она несет свои воды по территории Зеленоградского района и впадает в Куршский залив.