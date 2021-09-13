24 школьника, 12 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 8 пенсионеров;
- 7 работников образования;
- 5 медицинских работников;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 56 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 24 школьника;
- 12 студентов (БФУ, колледж мехатроники и пищевой индустрии, колледж предпринимательства, КГТУ, РАНХиГС, БГА, КИТиС);
- 32 неработающих.