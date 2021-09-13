24 школьника, 12 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 8 пенсионеров;

- 7 работников образования;

- 5 медицинских работников;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 56 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 24 школьника;

- 12 студентов (БФУ, колледж мехатроники и пищевой индустрии, колледж предпринимательства, КГТУ, РАНХиГС, БГА, КИТиС);

- 32 неработающих.