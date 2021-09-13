Под Калининградом обнаружены останки и медаль красноармейца

Медаль героя, найденная поисковиками у поселка Черепаново Фото: Руслан Хисамов

В Калининградской области продолжает работу поисковый отряд «Совесть». На этот раз, как сообщает на своей странице в Фейсбуке руководитель организации Руслан Хисамов, в районе поселка Черепаново Светловского городского округа были обнаружены останки красноармейца, погибшего в феврале 1945 года и числившегося до этого момента пропавшим без вести.

- В ходе проведения поисковых работ северо-западнее поселка Черепаново (немецкое название Адлих Поваен) у входа в блиндаж были обнаружены останки советского солдата с медалью «За отвагу», - пишет Хисамов.

Далее он сообщает, что по номеру медали был направлен запрос в Центральный архив Минобороны РФ. Вскоре пришел ответ, что медалью «За отвагу» награжден красноармеец Филат Прокофьевич Леонов 1898 года рождения, стрелок стрелковой роты 622-го стрелкового полка, 124-й стрелковой дивизии, уроженец Воронежской области, Новокалитвинского района, села Гороховка.

На данный момент поисковики ищут родственников героя, чтобы передать его медаль и личные вещи.