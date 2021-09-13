Житель Светлогорска повредил машину шумного соседа

В Светлогорске местный житель повредил машину соседа-пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром 72-летний мужчина обнаружил свою машину с разбитой фарой и поврежденным лобовым стеклом и обратился в полицию.

Участковые установили, что ранее у пенсионера случались конфликты с соседом. 26-летний мужчина, проживающий снизу, был недоволен звуками, которые доносились из квартиры сверху при ходьбе по деревянному полу.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, который сознался в совершении злостного поступка. Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда поздно вечером проходил мимо машины соседа и решил отомстить ему за «шум». Злоумышленник нашел камень и стал бросать его в «Рено». После чего сбежал с места преступления.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.