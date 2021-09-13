Калининградский велосипедист выиграл первенство России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошли соревнования по велоспорту в дисциплинах BMX. В пространстве казанского экстрим-парка «Урам» соперничали ведущие представители дисциплин «парк», «флэт» и «ритм-трек».

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, лучшим в категории BMX «фристайл-парк» среди юниоров не старше 18 лет стал Анар Алиев, выполнив норматив на присвоение отраслевого звания «Мастер спорта России». Атлет региональной комплексной спортивной школы олимпийского резерва опередил в итоговом протоколе шестерых сверстников.

Калининградец набрал 85 очков, опередив в тройке призеров соперников из Московской области и Татарстана на 3 и 15 баллов соответственно.

Напомним, ранее в этой дисциплине Анар Алиев выиграл соревнования пятой летней Спартакиады молодежи России 2021 года, став месяц назад лучшим из 26 оппонентов в Ижевске.