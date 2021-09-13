Осенью в Калининграде начнут строить филиал Большого театра

Осенью на острове Октябрьский в Калининграде планируют начать строить здание Большого театра. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор «Стройтрансгаз-Запад» Андрей Федоров.

«В настоящее время ведется поэтапная разработка проектно-сметной документации, параллельно проводятся геолого-изыскательские работы. Уже осенью мы приступим к устройству свайного основания для будущего здания Большого театра», - цитирует издание слова Федорова.

По словам гендиректора компании, проект требует дополнительной проработки из-за сложных гидрогеологических условий строительства. «Не секрет, что на острове сложные грунты, поэтому на этапе подготовки проекта просчитываются все параметры будущей нагрузки и соответствующие инженерные решения», — подчеркнул Андрей Федоров.

По его словам, завершить все работы по строительству филиала Большого театра на острове Октябрьский необходимо до конца 2023 года.