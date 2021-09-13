Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 195 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 115 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ - 6,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 7,

Правдинский городской округ - 5,

Светловский городской округ - 10,

Гусевский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ - 4,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ - 1,

Советский городской округ - 3,

Ладушкинский городской округ – 3,

Мамоновский городской округ – 6,

Янтарный городской округ - 1,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ - 6.