Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 195 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 115 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ - 6,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ - 4,
Гурьевский городской округ - 7,
Правдинский городской округ - 5,
Светловский городской округ - 10,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ - 4,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ - 1,
Советский городской округ - 3,
Ладушкинский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 6,
Янтарный городской округ - 1,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ - 6.