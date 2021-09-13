Алиханов: В поликлинике на Горького прием будут вести 37 врачей

В Калининграде завершается реконструкция поликлиники на улице Горького. Об этом в своем Инстаграме заявил губернатор Антон Алиханов.

«Здесь откроют подразделение на шесть терапевтических участков для приема до 246 посещений в смену. Прием будут вести 37 врачей, в большинстве своем - узкие специалисты: кардиологи, офтальмологи, пульмонологи и другие», - написал глава региона, добавив, что работы планируется завершить в течение месяца.

Губернатор также сообщил, что зеленая зона рядом с поликлиникой будет благоустроена.