Более тысячи калининградцев приняли участие в акции по профилактике заболеваний

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В выставочном комплексе «Балтик-Экспо» с 9 по 11 сентября проходила выставка «Медицина и косметология». На протяжении трех дней любой посетитель выставки имел возможность бесплатно узнать уровень сахара и кислорода в крови, измерить артериальное и глазное давление, пройти биоэмпедансометрию и обследование на кардиовизоре, определить свою стрессоустойчивость и получить консультацию диетолога и рекомендации по здоровому образу жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, на территории выставочного комплекса работал передвижной комплекс «Детское здоровье», в котором юных пациентов принимал детский эндокринолог. Также им проводилась УЗ-диагностика щитовидной железы. В общей сложности детский мобильный центр посетили 20 ребят.

Суммарно за три дня «уголок здоровья» на выставке с пользой для себя и своей семьи посетили 1115 жителей Калининграда и области.