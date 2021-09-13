Подарок для супруги: В Немане задержали мужчину с килограммом конопли

Житель Немана попался на хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром на улице Советской сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Инспекторы остановили нарушителя и попросили его показать, что находится в пакете, после чего он бросился бежать.

Беглеца задержали на соседней улице. В присутствии понятых полицейские вскрыли пакет и изъяли из него части растений со специфическим запахом весом более килограмма. Мужчина пояснил, что нес коноплю в подарок своей супруге.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» и поместили в ИВС. Ему грозит 10 лет.