Жительнице Балтийска сломали ребра из-за громкой музыки

В Балтийске жестоко избили женщину из-за громкой музыки. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина обратилась в больницу, однако соврала, что упала. Медики диагностировали у нее перелом ребер и сообщили в полицию.

Полицейские выяснили, что 45-летняя потерпевшая находилась в подъезде в компании друзей. Около полуночи из квартиры вышел местный житель, которому не понравилось, что отдыхающие громко слушают музыку. Он набросился на женщину и стал ее избивать.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый за убийство 32-летний местный житель.

Злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о помещении его под стражу и перемещении в СИЗО на время следственных действий. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.