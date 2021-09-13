Калининградцам предстоит выбрать «народного участкового»

В Калининградской области началось онлайн-голосование в рамках первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый», организованного Министерством внутренних дел России. Информационную поддержку мероприятию традиционно оказывает газета «Комсомольская правда».

На официальном сайте областного УМВД https://39 можно ознакомиться с анкетами претендентов, узнать об их службе и отдать свой голос за одного из 22 офицеров, представляющих отделы и отделения полиции всех районов нашего региона.

- Голосование завершится 20 сентября в 23.59 по московскому времени, - сообщила начальник пресс-службы областного УМВД РФ Светлана Поставничая. - Участники, набравшие наибольшее число голосов, будут соревноваться между собой на втором региональном этапе, когда калининградцы выберут одного самого народного участкового. Он будет представлять нашу область на заключительном, федеральном этапе конкурса.

Чтобы посмотреть анкету участника конкурса, нажмите на поле с его фамилией, именем и отчеством, расположенное под фотографией. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в социальной сети и нажать на фотографию выбранного участкового.