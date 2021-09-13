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Происшествия13 сентября 2021 19:32

В Немане мужчина спрятал под курткой не свою бутылку водки, напал на продавца и убежал

Ранее похожая история произошла в другой торговой точке города
Иван МАРКОВ
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В Немане любитель спиртного средь бела дня совершил сразу две кражи алкоголя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, с заявлением на мужчину обратилась директор продуктового магазина. Она заявила, что ее торговую точку обокрали и рассказала, как было дело.

- Мужчина под видом покупателя сначала спрятал под курткой бутылку со спиртным, а затем, когда продавец попыталась его остановить, набросился на нее, оттолкнул и убежал, – сообщает пресс-служба ведомства. - Похожая история случилась еще в одном магазине днем ранее. Здесь также была украдена тара со спиртным.

После того, как продавцы и очевидцы рассказали, как выглядел нападавший, полицейские установили, что в обоих случаях действовал один и тот же мужчина - 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за убийство, грабеж и разбой.

Вскоре было установлено, где может находиться злоумышленник.

- Он сознался в содеянном. В настоящее время в отношении него возбуждено два уголовных дела за кражу и грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни, - добавляет пресс-служба. - Максимальное наказание за совершенное преступление – семь лет лишения свободы.