От Гусева до Голдапа построят велодорожку

Велодорожка между Гусевом и Голдапом пока существует лишь в мечтах чиновников Фото: Иван МАРКОВ

В Гусевском районе начнут строить велодорожку, которая соединит город с польским Голдапом. Об этом сообщает районная газета «За доблестный труд» со ссылкой на главу Гусевской администрации Александра Китаева.

Как пишет издание, Китаев провел ряд видеоконференций с партнерами из городов республики Польша в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша». В итоге, коллеги Китаева выразили желание участвовать с совместными проектами в программе «Россия-Польша 2021-2026».

- Гусевцы предлагают проект сельской школы реальной интеграции, в рамках которой можно было бы отремонтировать автомобильную дорогу и построить пешеходную и велосипедную дорожку из Гусева до автомобильного пункта пропуска «Гусев автодорожный», которая пройдет по поселкам Липово, Ольховатка и Смирново, а это более 37 километров. Кроме того оборудовать на протяжении всей трассы мини-кемпинги, - сообщает издание.