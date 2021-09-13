Пропавшего в Прибрежном 12-летнего мальчика нашли в 250 метрах от дома

«Комсомолка» уже писала о том, что в пропавший в Прибрежном 12-летний мальчик Данил был найден утром 13 сентября. В понедельник вечером волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» рассказали о подробностях поиска.

По данным волонтеров, выдвинувшихся на поиски в ночь с воскресенья на понедельник, мальчика видели в лесу в поселке Прибрежный – он шел в сторону карьера.

- В три часа ночи поисковая группа волонтеров приезжает в лесной массив поселка Прибрежный, - пишут поисковики. - На месте уже работают спасатели и кинологи МЧС, кинологи УМВД, сотрудники полиции и родственники мальчика. Кажется, уже обследовали весь лес целиком, а ребенок по-прежнему не найден. Надежда есть, телефон Дани включен, но трубку никто не берет. Параллельно отрабатываем дворы, подъезды, подвалы… результата нет. В 6:00 просим у наших добровольцев подкрепления, нужно больше людей.

Когда новые группы волонтеров начали сборы, позвонил местный житель (это было в 7:21), который вместе со спасателями искал мальчика всю ночь.

- Когда он утром вернулся домой, то вышел на балкон и увидел в лесу одинокую фигурку в яркой красной кофте, - пишут поисковики. - На место несется группа волонтеров, информатор и буквально через 10 минут Даню находят. В лесу, метрах в 250 от его дома. Мальчик напуган и молчалив, мы не лезем к нему с лишними расспросами. Ребенка передаем сотрудникам полиции и счастливым родителям. Мама плачет, но так крепко обнимает Даню, что вся история с его пропажей и долгими ночными поисками моментально перестает казаться важной.

Волонтеры не стали раскрывать причины ухода подростка из дома. По предварительным данным, мальчик убежал из-за семейного конфликта.