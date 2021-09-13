«Теперь как новенький»: Калининградец восстановил старинный гидрант на улице Емельянова

Процесс очистки и покраски старинного гидранта на улице Емельянова Фото: Соцсети

В Калининграде приведен в порядок еще один старинный гидрант. На этот раз очищенным от многочисленных слоев старой краски оказалось пожарное устройство на улице Емельянова. Автор этой работы, калининградец Николай Гвоздь, не стал сообщать в соцсетях подробности, но упомянул фамилию товарища, подарившего немного брусчатки для оформления основания гидранта.

Корреспонденту «Комсомолки» Николай рассказал, что, несмотря на то, что гидрант находится на всеобщем обозрении, а не на частной территории, он почистил и покрасил его «для себя».

- Нравится мне это делать, историю надо сохранять везде, - коротко ответил мастер. – Это мой первый гидрант, он рядом с домом находится. На восстановление ушло около 5 тысяч рублей: тысяча на очистку и около двух – на нанесение новых слоев краски, и еще кое на что по мелочи. Ну а далее кропотливая работа, конечно. Вообще я бы не измерял это в деньгах, лучше в настроении.

Как пишет сообщество hydrant_kld, этот гидрант был изготовлен фирмой Bopp&Reuther из Мангейма (Германия).

- Это самый распространенный в Калининграде тип наземного гидранта - образца 1885 года. На сегодняшний день таких в городе насчитывается порядка 50 штук, - уточняет паблик.