В зоопарк Калининграда привезли шаровидного броненосца

Броненосец первое время проведет на карантине Фото: Калининградский зоопарк

Коллекция калининградского зоопарка пополнилась новым видом. 9 сентября из зоопарка Варшавы туда приехал шаровидный броненосец.

- Это молодой самец, который родился 27 октября 2017 года в Варшавском зоопарке, - сообщает пресс-служба зоопарка. - Сразу после приезда животное поместили в карантин на 21 день. По окончании карантина броненосец переедет в вольер ленивца в Доме тропических птиц.

Сообщается, что новое животное зоопарк получил в рамках европейской программы сохранения редких видов ESB (European Studbook). Варшавский зоопарк безвозмездно передал броненосца Калининграду по рекомендации хранительницы племенной книги шаровидных броненосцев Ютты Хойер из зоопарка Галле (Германия).

- В природе броненосцы питаются насекомыми и фруктами. Первый его ужин в Калининградском зоопарке состоял из мучных червей, винограда, яблока, творога и сырого яйца, - рассказывают сотрудники. – Броненосцу приготовили деревянный домик и несколько дополнительных укрытий, пол в карантинном помещении засыпали тремя видами субстрата: опилками, мульчей и сухими листьями. Для первой ночевки броненосец выбрал домик с сухой листвой.