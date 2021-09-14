Калининградец присвоил оставленный на скамейке рюкзак

В Калининграде житель Московского района забыл на скамейке рюкзак, в котором находились мобильный телефон, фитнес-браслет, 900 рублей наличными и банковская карта. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, спохватился о пропаже 39-летний горожанин уже поздно - оставленное имущество успел присвоить 23-летний ранее судимый мужчина.

- Кто именно завладел чужим рюкзаком, установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Московскому району, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Мобильник злоумышленник сразу же отнес в ближайший ломбард, а затем отправился в поход по магазинам, везде расплачиваясь с помощью похищенной кредитки.

За время шопинга молодой человек успел потратить 12,5 тысячи рублей. Правда, теперь ему придется отвечать за кражу с банковского счета, по этой статье грозит лишение свободы на срок до 6 лет.