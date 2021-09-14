В Калининграде во вторник проверят сирены

Во вторник, 14 сентября, в 11 часов утра в Калининграде и других районных центрах региона проверят работоспособность сирен. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, это будет сделано с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

- В это время будет произведено кратковременное включение уличных сирен, - уточняет пресс-служба. - Кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действия населения не предусматривает.