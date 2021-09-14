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Происшествия14 сентября 2021 10:02

На трассе Калининград - Балтийск перевернулась легковушка

На место аварии уже прибыли медики
Иван МАРКОВ
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ДТП на трассе "Калининград-Балтийск"

ДТП на трассе "Калининград-Балтийск"

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Во вторник, 14 сентября, на трассе Калининград - Балтийск произошло ДТП с пострадавшими. Свидетелем аварии стал один из подписчиков «Сообщества автомобилистов Калининграда и области», который опубликовал там видео с последствиями происшествия.

Судя по ролику, на котором можно увидеть перевернувшийся на крышу легковой автомобиль, водитель не справился с управлением на закруглении трассы. Вероятной причиной ДТП стала скользкая от дождя дорога.

Для помощи водителю у места аварии остановились другие автомобилисты, которые вызвали скорую. Медики уже оказывают помощь пострадавшему.