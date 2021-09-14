Жители Советска разграбили площадку для настольного тенниса

Фото стенда с пропавшими ракетками и мячиками Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

В Советске установленную накануне площадку для настольного тенниса разграбили горожане. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Советске».

- Если я не ошибаюсь, поставили вчера, и корзинка с ракетками и мячиками была полная, - написал один из жителей, приложив фотографию.

- У нас такие вещи ставить нельзя. Там, где была совесть, у нынешних людей кое-что другое выросло, - ответил первый комментатор.

- Идея - просто отличная ! Не знаю, кто все это организовал, но огромное им спасибо! - написала другая подписчица сообщества. - Уверена, все старания окупятся с лихвой, хотя не знаю, насколько у организаторов хватит терпения каждый день пополнять спортивный инвентарь, который совершенно не берегут. Мы с внучкой два дня ходим играть, и обе счастливы! Мне 62 года, внучке 9.

Впрочем, уже нашлись горожане, которые изъявили желание помочь проекту. Они пообещали принести на площадку свои ракетки и мячики для пинг-понга.