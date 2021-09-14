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Общество14 сентября 2021 10:47

Коллекцию самородков янтарного комбината пополнил «Танкист»

Виктор Сергеев
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Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт очередной самородок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уникальный янтарь, вес которого на момент добычи составил 1006 граммов, добыли в минувшую субботу, 11 сентября.

Тяжеловес медово-тыквенного окраса получил имя «Танкист» в честь профессионального праздника танкистов и танкостроителей, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году праздничная дата выпала на 12 сентября.

«Танкист» стал девятнадцатым в ряду добытых янтарных гигантов 2021 года. Предшественник, самородок «Черемховец», пополнил коллекцию комбината 20 августа.