Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть с детьми на осенние школьные каникулы.
Сочи, Евпатория, Санкт-Петербург, Кисловодск, Лахденпохья, Москва, Казань, Калининград, Банное, Мышкин в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии составили десятку самых популярных направлений отдыха с детьми в октябре и ноябре 2021 года.
По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют отдых на неделю (в среднем на 8 ночей) осенью и тратят на проживание от 1,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже - в Банном. Аналитики сервиса отмечают, что семья из 3-4 человек может отдохнуть неделю во время осенних школьных каникул примерно за 23 тысячи рублей.
Десятка популярных направлений отдыха с детьми на осенних каникулах (средние траты на аренду жилья в сутки):
Сочи – 2532 рубля,
Евпатория – 2225 рублей,
Санкт-Петербург – 3932 рубля,
Кисловодск – 2276 рублей,
Гагра – 1811 рублей,
Лахденпохья – 6840 рублей,
Москва – 1900 рублей,
Казань – 6058 рублей,
Калининград – 1967 рублей,
Банное – 12 000 рублей.