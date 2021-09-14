Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть с детьми на осенние школьные каникулы.

Сочи, Евпатория, Санкт-Петербург, Кисловодск, Лахденпохья, Москва, Казань, Калининград, Банное, Мышкин в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии составили десятку самых популярных направлений отдыха с детьми в октябре и ноябре 2021 года.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют отдых на неделю (в среднем на 8 ночей) осенью и тратят на проживание от 1,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже - в Банном. Аналитики сервиса отмечают, что семья из 3-4 человек может отдохнуть неделю во время осенних школьных каникул примерно за 23 тысячи рублей.

Десятка популярных направлений отдыха с детьми на осенних каникулах (средние траты на аренду жилья в сутки):

Сочи – 2532 рубля,

Евпатория – 2225 рублей,

Санкт-Петербург – 3932 рубля,

Кисловодск – 2276 рублей,

Гагра – 1811 рублей,

Лахденпохья – 6840 рублей,

Москва – 1900 рублей,

Казань – 6058 рублей,

Калининград – 1967 рублей,

Банное – 12 000 рублей.