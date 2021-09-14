Прокуратура проверит обеспечение безопасности на колесе обозрения в Зеленоградске

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На выходных в социальных сетях неоднократно появлялась информация о том, что на колесе обозрения «Глаз Балтики» в Зеленоградске ветром раскачивались кабинки, в которых находились люди, а также был слышен скрежет железа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации колеса обозрения.

Проверка будет проведена с привлечением специалистов, по результатам которой при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заявили в пресс-службе прокуратуры.