Калининградец оплатил 68 штрафов ГИБДД после ареста «Мерседеса»

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда оплатил 68 штрафов за нарушение правил дорожного движения после ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Всего мужчина должен был заплатить 48 тысяч рублей, однако не исполнил требования в установленные сроки.

С помощью камер «Безопасного города» инспекторы ГИБДД обнаружили автомобиль и передали информацию приставам. Они оперативно выехали на место, арестовали машину и предупредили водителя, что в случае неуплаты задолженности имущество будет передано на реализацию.

На следующий день владелец «Мерседеса» полностью погасил долг и вернул право распоряжаться автомобилем.