16 школьников, 16 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 29 бессимптомных случаев
Среди заболевших:
- 42 пенсионера;
- 6 работников образования;
- 9 медицинских работников;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 10 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 воспитанников д/с;
- 16 школьников;
- 16 студентов (БФУ, колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства, КГТУ, РАНХиГС, БГА, педагогический колледж, колледж агротехнологий и природопользования, технологический колледж Советска);
- 47 неработающих.