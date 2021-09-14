16 школьников, 16 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 153 случая ОРВИ, 17 пневмоний и 29 бессимптомных случаев

Среди заболевших:

- 42 пенсионера;

- 6 работников образования;

- 9 медицинских работников;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 10 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 воспитанников д/с;

- 16 школьников;

- 16 студентов (БФУ, колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства, КГТУ, РАНХиГС, БГА, педагогический колледж, колледж агротехнологий и природопользования, технологический колледж Советска);

- 47 неработающих.