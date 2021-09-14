В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 14 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- пер. Майский, 1;

- ул. Кронштадтская, 13;

- ул. Носова, 5-1;

- ул. А. Невского, 54-54б, 56 (д/с № 23), 58-58а, 60, 64-68, 77, 81-87, 68а, 70-70б;

- ул. Береговая, 6-10, 14, 16;

- ул. Братская, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;

- ул. Потемкина, 15, 19, 22, 24, 25;

- пер. Потемкина, 3-9;

- ул. Сержантская, 6, 11, 13, 15;

- ул. Чернышевского, 19, 27-27б, 29-29а, 35б, 37а, 39-39б, 38-44;

- ул. Маяковского, 1.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 дня отключены потребители на Советском проспекте, 82-90, 92-98; с 9.30 до 17.00 – отключены ул. Курортная, 2-4а, 6, 103, 105, ул. Батальная, 8-8г.