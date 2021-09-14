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Происшествия14 сентября 2021 15:30

На Советском проспекте в Калининграде внедорожник снес ограждение между полосами

Nissan едва не вылетел на встречную полосу
Николай Литвинов
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП произошло возле кольца на пересечении Советского проспекта и улицы Борзова. Внедорожник Nissan после столкновения с Mitsubishi снес разделительное ограждение.

Как уточнили в пресс-службе областной ГИБДД, аварию спровоцировали действия 34-летнего водителя Mitsubishi, который при перестроении в левую полосу врезался в Nissan. От удара внедорожник вылетел на ограждение и задел ехавший по встречной полосе KIA.

Водители в ДТП не пострадали.