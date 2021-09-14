Приставы остановили работу завода по производству пластиковых окон под Калининградом

Судебные приставы остановили работу завода по производству пластиковых окон компании «Ас-Дом» в Большом Исаково. Как сообщает «Business FM Калининград», поводом послужила проводимая процедура банкротства. Все работы на предприятии прекращены, допуск сотрудников запрещен.

- Теперь работы лишатся 70 человек и сотня дилеров, которые продавали и монтировали окна. Кроме того, невыполненным останется контракт социальной значимости со школой и зданием «Калининград-Сити», - заявил в эфире радиостанции владелец завода «Ас-Дом» Юрий Денисов. - Самое-то печальное во всей этой истории, что мы находимся в процессе мирных переговоров с банком. И надобности закрывать завод никакой не было. И вот они забрали у меня синее здание на Московском. Они ж ни с кем не расторгли договоры аренды. Здесь также предприятие работает, готово платить арендные платежи, возвращать конкурсную массу - нет! Там же никто не препятствует им продавать это здание. Дайте людям возможность доработать. Дайте людям выполнить обязательства. Компания за столько лет более миллиона окон произвела, люди производят, люди при деле - берут и убивают. Просто-напросто убийство! Я считаю, что это уже проблема не бизнеса, это не моя проблема.

По словам бизнесмена, сейчас сотрудники завода, оставшиеся без работы, готовят обращение к губернатору Антону Алиханову и в правоохранительные органы.