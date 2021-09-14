Крупин о засыпанном песком променаде Янтарного: «Мы его выше поднимем»

Во вторник, 14 сентября, мэр Янтарного Артур Крупин ответил на вопрос, почему променад в приморском городе снова засыпан песком.

- Наши службы постоянно борются с этим явлением, они постараются оперативно решать вопросы при продолжении таких ситуаций, - начал со стандартного ответа Крупин, но потом продолжил. - На сегодняшний день променад подлежит ремонту, на следующий год мы будем планировать восстановительные работы. Где это возможно, мы постараемся изменить метки, сделаем променад повыше, чтобы это явление как можно меньше влияло на возможность гулять по нему.

Крупин добавил, что променад находится в обслуживании центра развития туризма.

- У них есть специализированная техника, - пояснил мэр. - Более того, по решению губернатора нам дополнительно выделяют финансирование на приобретение техники и подготовку пляжа в Янтарном к следующему сезону.