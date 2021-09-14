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Общество14 сентября 2021 16:55

На ул. Карамзина в Калининграде открылся новый культурно-спортивный центр

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Во вторник, 14 сентября, на улице Карамзина открылся городской культурно-спортивный центр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этаже центра оборудовано несколько специальных зон: для занятий кроссфитом, тренажерная зона и зона татами для занятия единоборствами и различными видами спорта. Для жителей микрорайона предусмотрены индивидуальные и групповые тренировки по следующим направлениям: кардио, функциональная и силовая тренировки, стрейтчинг.

На втором этаже - «Библио-холл». Калининградцам будут предложены оперативные информационные услуги, разнообразные социокультурные программы, будут работать несколько информационных, культурных и досуговых площадок, которые позволят проработать творческие идеи и воплотить авторские проекты, реализовать таланты и способности читателей.

Одновременно в библиотеке будут функционировать информационный центр, «Коворкинг-центр», «Творческая лаборатория», «Клуб семейного досуга», «Просветительская платформа», «Клуб интеллектуальных и развивающих игр», «Городской зал возможностей».